« Avec un système de socios à l’OM, il y aurait un dialogue entre les supporters et la direction »

Sept ans après sa création, le Massilia Socios Club ressort du bois à Marseille. Arnaud Thibault, l'un des deux fondateurs du projet, estime que son initiative permettrait de retrouver un dialogue sain à l'OM et une meilleure lisibilité des décisions du club, alors que le torchon brûle entre la direction et une partie des supporters.

En quoi consiste concrètement le projet du Massilia Socios Club ?

L’idée, c’est de constituer une nouvelle ressource pour l’OM afin de l’aider à se développer pour atteindre et pérenniser un haut niveau de performance sportive. En gros, finir tous les ans en Ligue des champions, passer les poules et être dans les seize meilleurs clubs européens, tout en gardant la popularité du club et la vision d’un football festif, basé sur la participation active des supporters. C’est ce qui fait notre identité, notre renommée, et ça, on ne peut pas le perdre. On veut proposer un modèle économique complémentaire, en plus des revenus de billetterie, de merchandising, de droits télé, de vente de maillots, de marketing. On donnerait de l’argent à l’OM (recueilli via une cotisation annuelle pour les membres, NDLR) pour participer à des projets structurants, la formation, des partenariats avec des clubs locaux ou étrangers, ou encore le développement d’une communauté OM en France et dans le monde. Ce ne serait pas pour aller financer le transfert d’un Mitroglou. On veut aussi que le prix des places reste attractif. Si demain, on a des places chères comme à Paris ou en Angleterre… On voit ce que ça donne, le public est amorphe, sans âme, sans vie.…

Propos recueillis par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com