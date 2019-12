Avec un doublé contre le Bayern Munich, Ramy Bensebaini a conquis Gladbach

Avec un doublé improbable contre le Bayern Munich, dont un penalty dans le temps additionnel, Ramy Bensebaini a gagné les coeurs des supporters du Borussia Mönchengladbach, samedi après-midi. Une prestation idoine pour confirmer son nouveau statut de titulaire chez le leader de Bundesliga et valider une thèse : en 2019, l'Algérien est bien touché par la grâce.

Bensebaini et Gladbach font valdinguer le Bayern !

Il faut imaginer la tête des supporters de Mönchengladbach quand ils ont vu Ramy Bensebaini s'emparer du ballon. 90minute de jeu : le Borussia vient d'obtenir le penalty de la gagne contre le Bayern Munich, une occasion pour le surprenant leader de reléguer le tenant du titre à sept longueurs. Tout le monde s'attend à voir Marcus Thuram ou Breel Embolo assumer la lourde responsabilité. Mais non, c'est bien le latéral gauche, déjà auteur du but égalisateur et titulaire pour la cinquième fois seulement en Bundesliga, qui prend les choses en main. Les explications du principal intéressé : "" Sauf que la scène aurait pu ne jamais exister. ", s'est marré Bensebaini au micro deaprès la rencontre.(le gardien remplaçant sur le banc,Pas le meilleur moyen de se mettre en condition pour un tel moment. Surtout que l'international algérien n'avait encore jamais été désigné pour tirer un penalty en plein match dans sa carrière. Imaginez le défi : réussir sa grande première face à un portier de la trempe de Neuer. Une sacrée montagne. ", a admis le défenseur.(il fait un geste de la main)" Et c'est ce qu'il a fait. Sans trembler, Bensebaini a frappé en force à gauche du gardien, comme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com