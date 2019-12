Deux longs-métrages français ont été nommés dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère : « Portrait de la jeune fille en feu », de Céline Sciamma, et « Les Misérables », de Ladj Ly.

Les nominations aux 77e Golden Globes, annoncées à Los Angeles (Californie), lundi 9 décembre, consacrent le nouvel ordre hollywoodien : sur les grands écrans comme sur les petits (puisque ces récompenses couronnent aussi bien les longs-métrages de cinéma que les productions destinées à la télévision), les plates-formes de streaming règnent en maître.

A commencer par Netflix, qui décroche 34 nominations dont six pour Marriage Story, de Noah Baumbach, et cinq pour The Irishman, de Martin Scorsese. Les séries The Crown, The Politician ou The Kominsky Method, ont également été distinguées par la centaine de membres de la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), organisation qui décerne les Golden Globes depuis 1944.

Les concurrents de Netflix ont également accumulé les nominations. Amazon dans le domaine de la comédie, avec The Marvelous Mrs Maisel et Fleabag, la chaîne de télévision payante HBO (qui doit devenir la colonne vertébrale de la plate-forme Warner) dans celui du drame avec Chernobyl et Succession pendant qu'Apple TV entre dans la partie avec The Morning Show, nommé trois fois.

Le seul film de studio, sorti en salles sur des milliers de copies à avoir déclenché un mouvement d'enthousiasme des votants aux Golden Globes est Once Upon a Time... In Hollywood, de Quentin Tarantino, qui recueille cinq nominations. Curieusement, cette variation autour du meurtre de l'actrice Sharon Tate et de ses convives par la « famille » de Charles Manson, a été classée par la HFPA dans la catégorie « comédie ou film musical » plutôt que « drame ».

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr