Avec son rasoir connecté, Bic va tout savoir de vos habitudes

Combien de fois passez-vous la lame sur la joue gauche ? Le faites-vous à rebrousse-poil ou dans son sens de pousse ? Appuyez-vous assez fort ? Calmez-vous le « feu du rasoir » avec une crème ou une lotion ? Pour le savoir, le fabricant français Bic a décidé de faire confiance aux nouvelles technologies.Lancé ce mardi 7 janvier à l'occasion de l'ouverture du CES, le plus grand salon mondial consacré à l'électronique grand public, qui se tient jusqu'à la fin de cette semaine à Las Vegas, l'opération « The Next Bic Thing » va permettre à l'entreprise française de savoir, au poil près, comment les hommes se rasent.Cinq cents hommes volontaires (tous américains, mais l'échantillon pourrait être ensuite élargi à l'Europe dans le courant de l'année) vont bientôt recevoir un prototype de rasoir mécanique inédit, fabriqué par la start-up française Invoxia, spécialiste de l'intelligence artificielle des objets connectés.Température, humidité, densité du poil...« L'objet, bardé de capteurs en tous genres, analyse une impressionnante masse de données, explique Amélie Caudron, directrice générale d'Invoxia. La température et le niveau d'humidité de la salle de bains, mais aussi la densité du poil, sa longueur, la vitesse de rasage, la force d'appui sur la peau, le nombre de passages et sur quelles zones, le temps passé à se raser, l'état d'usure la lame, etc.Au fur et à mesure de l'expérimentation et des essais réalisés en conditions réelles par les volontaires qui recevront des lames de différentes combinaisons, il sera pour la première fois possible de savoir quel type de rasoir s'adapte le mieux à tel ou tel type de peau et de pilosité.« C'est aussi une façon de s'adapter au marché, précise Thomas Brette, chargé de l'innovation chez Bic. Les hommes se rasant moins souvent, leur barbe est plus longue au moment de la coupe et il n'est pas possible de leur conseiller un ...