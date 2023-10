information fournie par So Foot • 07/10/2023 à 20:54

Avec son nouveau triplé, Serhou Guirassy brise un record

Robert dans le rétro.

Encore buteur, et auteur de son second triplé de la saison avec Stuttgart, Serhou Guirassy est inarrêtable et c’est Wolfsburg qui en a fait les frais (3-1), ce samedi. Avec ces trois pions supplémentaires dans sa besace de buteur, il porte déjà son total à 13 réalisations en championnat, un record en Bundesliga après 7 journées. L’ancien Rennais explose donc la marque de Robert Lewandowski, qui avait sévi à 11 reprises en 7 rencontres, sous les couleurs du Bayern Munich, lors de la saison 2019-2020.…

LT pour SOFOOT.com