Avec son nouveau livre, Valérie Pécresse veut casser son image

« Tous les gens qui me rencontrent me disent : on vous imaginait pas comme ça ». Elle en est persuadée, Valérie Pécresse. Les gens se font une fausse image d'elle. Ils la méconnaissent. Ancienne haut fonctionnaire, arrivée à l'Elysée sous Chirac, devenue députée, plusieurs fois ministre, puis présidente de la région Ile-de-France ; aujourd'hui 52 ans. Voilà pour les faits. Mais qu'est-ce qu'on trouve derrière la fiche Wikipédia ? Derrière l'image un peu floue d'une des dernières personnalités encore en vue à droite, partie de manière surprenante des Républicains au début de l'été, désormais aux manettes de son mini-navire politique Libres ! ?Celle qui se décrit en éternelle chiraquienne sort ce jeudi un livre(NDLR : « Et c'est cela qui changea tout », 336p, Éditions Robert Laffont, 20 €) pour fendre l'armure, comme on dit. Et aussi tenter de corriger l'image de bourgeoise tradi des Yvelines avec « un serre-tête » dans les cheveux, proche de Sens commun, comme l'avait dépeinte Claude Bartolone, son opposant à la région, en 2015. « Je n'ai jamais mis de serre-tête de ma vie ! », répond-elle dans son livre, taclant le « sexisme » du socialiste. Autant de clichés qu'elle veut absolument battre en brèche. « J'ai changé, ma région m'a changé ! », défend-elle.« Ce livre c'est moi ! »Dans son livre, elle raconte sa jeunesse, un grand-père résistant, une très éphémère passe mitterrandiste, alors ado, en 1981. Un stage ouvrier chez William Saurin à mettre de la choucroute en boîte pendant sa scolarité à l'ENA, le chiraquisme chevillé au corps, son quasi-burn-out au moment de la crise Copé-Fillon, en 2012. « Ce livre c'est moi !, défend aujourd'hui Pécresse. Mon caractère, mes failles, mes faiblesses... » L'ancienne ministre du Budget s'étend également sur la difficulté d'être femme en politique, explique pourquoi elle s'est, à l'époque, blindée. « ...