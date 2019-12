Avec son brise-glace, la Russie a pris de l'avance sur la route de l'Arctique

De retour au port de Saint-Petersbourg après deux jours d'essais en mer, le brise-glace géant Arktika est le symbole des ambitions de Moscou pour contrôler les routes maritimes dans l'Arctique.Ce navire à propulsion nucléaire, long de 173 mètres et haut de 15, avec un tirant d'eau de 14 000 tonnes, est considéré comme le navire le plus puissant au monde. Pour ce premier voyage, il a utilisé un moteur diesel. Mais il sera capable de se frayer un chemin à travers 2,8 mètres de glace. Ce test a servi à tester ses algorithmes de fonctionnement eet sa manoeuvrabilité, selon Moustafa Kachka, directeur d'Atomflot, la société en charge de la flotte de brises-glaces russes.Le bâtiment, qui doit entrer en service en mai 2020, est destiné au transport de gaz naturel liquéfié tout au long de l'année à travers le passage du Nord-Ouest qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique.L'Arktika, avec deux autres bateaux similaires encore en construction, devrait effectuer ses livraisons vers l'Asie du Sud-Est. Cette voie maritime par l'Arctique, qui raccourcit de 40 % le trajet entre l'Asie et l'Europe, assure un gain de temps et de carburant. Elle pourrait à moyen ou long terme être empruntée par un plus grand nombre de bateaux que la route passant par le canal de Suez.En 2017, le volume des cargaisons par cette route de l'Arctique a atteint 10 millions de tonnes. Le Ministère russe des ressources naturelles prévoit 40 millions de tonnes en 2020, 67 millions en 2025.Dans cette course, la Russie a de sérieux avantages. En outre, le réchauffement climatique et le recul des glaces lui permettent d'accéder à de nouvelles ressources comme le champ gazier de Yamal. Le Parisien Mais surtout, Vladimir Poutine a fait de cette route maritime une nouvelle priorité alors qu'elle avait été quasiment abandonnée après l'effondrement de l'Union soviétique. Le pouvoir central est en train d'investir pour pouvoir ...