Avec six cartons rouges, le match entre Boca Juniors et River Plate sombre dans le chaos

Chaos – nom masculin : Ensemble de choses sens dessus dessous et donnant l’image de la destruction, de la ruine, du désordre. État de confusion générale.

Après l’unique but de la soirée inscrit par Miguel Borja sur penalty au bout du temps additionnel, permettant à River Plate de remporter le Superclásico face à Boca Juniors devant le public du Monumental en transe (1-0), la situation a complètement dégénéré : une bagarre générale a éclaté et pas moins de six joueurs ont écopé un carton rouge. Après 109 minutes de jeu, le temps de calmer le volcan et de renvoyer tout le monde aux vestiaires, River Plate a confirmé sa place de leader du championnat argentin après quinze journées et compte dix-neuf points d’avance sur son grand rival.…

MD pour SOFOOT.com