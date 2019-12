Avec « Planètes », la BBC nous envoie dans l'espace

France 5 diffuse une ambitieuse série documentaire, en cinq volets, de la chaîne britannique. Ce jeudi 12 décembre, on survole Saturne et Jupiter.

FRANCE 5 - JEUDI 12 DÉCEMBRE À 20 H 50 - SÉRIE DOCUMENTAIRE

Ad Astra, Interstellar, Gravity, Seul sur Mars ou encore, plus récemment, Proxima... Tandis que, sur les écrans, se bousculent les fictions inspirées par l'exploration spatiale, la BBC vient confirmer, avec la série documentaire Planètes, à quel point l'espace qui nous entoure reste une matière à récit passionnante et une source d'inspiration sans fin. Découpé en cinq volets, dont les deux premiers sont consacrés à Saturne et Jupiter, Planètes s'inscrit dans la lignée des documentaires à gros budget produits par la chaîne BBC (en association cette fois-ci avec PBS), comme les séries à succès Planet Earth (2006 et 2016), et leurs prises de vues animalières stupéfiantes de technicité et de beauté.

Qu'on se rassure, il n'y a pas besoin d'être astrophysicien, ni même d'avoir regardé The Big Bang Theory pour se laisser fasciner par le « mystère Saturne ». Le premier épisode de la série est en effet consacré à cette planète énigmatique de par sa taille (la deuxième plus grosse du Système solaire après Jupiter), son climat étrange perturbé par des tempêtes titanesques, sa composition entièrement gazeuse et bien évidemment ses anneaux, aussi beaux qu'insolites. Mais ce qui intrigue le plus les scientifiques, ce sont les 62 lunes qui tournent autour de Saturne, dont certaines abritent une intense activité. Encelade, par exemple, contient un océan souterrain chaud, salé et rempli de matières organiques.

