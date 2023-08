Avec Mbappé, le loft du PSG estime pouvoir « laver » l'équipe première

Le groupe vit bien.

Désormais persona non grata au Paris Saint-Germain pour avoir refusé de prolonger son contrat au-delà de 2024, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, Kylian Mbappé, n’a pas participé à la tournée parisienne au Japon et s’entraîne à part, avec les indésirables : Abdou Diallo, Leandro Paredes, Colin Dagba, Djeidi Gassama ou encore Édouard Michut, entre autres. Dans son édition de mardi, Le Parisien a donné des détails sur l’ambiance qui règne au sein de ce « loft ». « Les séances sont composées d’exercices physiques et techniques qui durent une heure à une heure et quart et sont de qualité » , raconte par exemple le proche d’un joueur. « Si cela se passe aussi bien, c’est parce qu’il y a Kylian en leader » , explique un des joueurs.…

JB pour SOFOOT.com