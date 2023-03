Avec Mateo Retegui, l’Italie en a pour son Argentin

Face à la pénurie d’attaquants qui touche l'Italie, Roberto Mancini a décidé de regarder au-delà des frontières et convoqué Mateo Retegui. L’actuel meilleur buteur du championnat argentin pourrait mener l’attaque transalpine dès ce jeudi soir, à Naples (20h45), face à l'Angleterre.

Ce n’est peut-être qu’un autre signe du destin après tout. Ce jeudi soir, dans l’antre napolitain du Diego-Maradona, un Argentin pourrait tenter de faire triompher l’Italie face à l’Angleterre dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024 en Allemagne. Bien que son patronyme fasse “italien”, Mateo Retegui est un oriundo , à savoir un gamin né à l’étranger, qui a grandi à l’étranger, et qui de par ses origines (son grand-père maternel a émigré en Argentine en provenance de Sicile et de la province d’Agrigento, NDLR) s’apprête à revêtir la tunique azzurra pour la première fois. « Il est titulaire depuis deux ans dans le championnat d’Argentine et il a des qualités qui malheureusement nous manquent en ce moment. On pensait qu’il ne voulait pas venir, il a tout de suite dit oui et nous l’avons appelé », glissait Roberto Mancini à son sujet, au micro de DAZN. Une interrogation flotte dans l’air : qui est vraiment ce buteur de 23 ans, inconnu en Europe, que l’Italie attend comme le messie ?

T’es Hockey, t’es Bath

Pour le savoir, il faut prendre l’avion et s’envoler pour se rendre à Victoria, au nord de Buenos Aires. Là où sévit depuis un an et demi Mateo Retegui, sous les couleurs du Club Atlético Tigre. Quelques stats pour les présentations : Retegui est l’actuel meilleur buteur du championnat argentin, avec 6 buts en 8 rencontres, et a inscrit depuis son arrivée 25 pions en 35 apparitions. Il est actuellement prêté par Boca Juniors, sa véritable maison qui, au grand dam des fans, ne l’a pas rapatrié cet été. Une écurie qui l’a pourtant remis dans le droit chemin du foot, à l’été 2016, alors qu’il tapait le cuir sur le sable chaud d’une plage à Pinamar et qu’il se destinait à une carrière de hockeyeur au plus haut niveau.…

Tous propos recueillis par La Gazzetta dello Sport.

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com