Avec les ultras de Hongkong : «Nous ne sommes pas fatigués»

« Nos demandes ou le chaos », s'époumone Jeff, 22 ans, vite repris en écho par des petits groupes à la manifestation du jeudi 12 décembre au soir, au pied des immeubles de Central, le centre financier de Hongkong. Ce rassemblement, ponctué de discours et cette fois pacifique, marquait les six mois du mouvement contestataire qui secoue l'ancienne colonie britannique.Malgré le retrait du projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine et une récente accalmie, la tension n'est pas retombée. Une partie de la jeunesse, plus radicale que jamais, refuse de rentrer chez elle. Pour se faire entendre, elle a adopté une stratégie extrême baptisée « Eclosion généralisée », qui consiste à multiplier les actes de vandalisme et les manifestations dans tous les quartiers. Objectif : harceler les forces de l'ordre et les épuiser.«Je reviendrai jusqu'à la victoire»A Edinburgh Place, qui a été théâtre de violents affrontements, la police se fait bien discrète ce soir-là. Un drone, non identifié, fend l'air par intervalle au-dessus d'une foule compacte et résolue. « Nous ne sommes pas fatigués et nous n'arrêterons pas tant que nous n'aurons pas d'enquête indépendante sur les actions de la police, l'amnistie pour les manifestants et le droit au suffrage universel », insiste Jeff, un jeune travailleur social affublé d'un masque chirurgical distribué par un bénévole.A quelques mètres, Mo, un « marshal », membre du service d'ordre, veille à ce que les manifestants ne bloquent pas la circulation. « Nous ne voulons pas donner d'excuse à la police pour intervenir », insiste le jeune homme à l'oreillette, tout en sermonnant un petit groupe encagoulé qui ne suit pas les consignes.Pour beaucoup de militants, se mobiliser est devenu un rituel. « J'ai pris l'habitude de manifester deux à trois fois par semaine et je reviendrai jusqu'à la victoire, c'est-à-dire la fin du contrôle de notre pays par ...