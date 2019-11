Avec les start-upeurs à l'hôtel The Hoxton Paris

Notre chroniqueuse Guillemette Faure est allée à la rencontre des jeunes loups qui donnent leurs rendez-vous d'affaires dans cette antenne hôtelière branchée du Sentier.

Il se produit quelque chose d'assez étonnant depuis quelques années. Pendant que des domiciles de particuliers se déguisent en hôtels sur Airbnb, des hôtels chics se déguisent, eux, en appartements... L'Hôtel The Hoxton, à Paris, est caractéristique de cette tendance. Pour briguer une clientèle professionnelle à 70 %, il loue des salles de séminaire qui ressemblent à des salles à manger familiales. Mais l'essentiel se joue dans le lobby, au bar, dans le patio et dans le salon du restaurant, dont les sièges sont toute la journée occupés par des gens en rendez-vous. Maintenant que WeWork et les usines à coworking sont connotés « imposture » plutôt que « coolitude », la French Tech s'est emparée de ce lobby d'hôtel au cœur du Silicon Sentier.

Des gens qui ont des bureaux fermés à Paris viennent tenir leurs réunions dans ces espaces partagés. Sur les tables basses, The Guardian plutôt que Le Parisien, le programme de la Philharmonie ou le guide du marketing culinaire. Rassemblés autour, des trentenaires venus de fonds d'investissement, des responsables numériques de ministères ou de grandes entreprises auxquels se mêlent, le week-end, quelques touristes japonaises et des enfants en pyjama licorne. « Le Wi-Fi est gratuit, il n'y a rien de plus triste qu'un hôtel vide », dit la gérante pour expliquer que les parties communes se trouvent transformées en salles de réunion dès le petit déjeuner par ces jeunes venus parler stratégie, investissement et recrutement.

