Avec les soldats de la force Barkhane, dans l'enfer djihadiste du sanctuaire de Tofagala

« Embarqué verrouillé », s'époumone un soldat. Il s'appelle Hugo et force un peu sur ses cordes vocales pour brailler d'un ton viril. Il a 22 ans et s'est rasé de près pour sa première guerre. Le départ est proche. Une sonnerie stridente retentit à mesure que la lourde trappe se referme sur le tank de 32 t monté sur huit roues. C'est un blindé réputé insensible aux mines, doublé d'un monstre de feu, le VBCI (véhicule blindé de combat d'infanterie), qui embarque le première classe Hugo et ses compagnons d'armes de l'opération Barkhane vers leur baptême du feu.Il fait nuit noire quand ce convoi composé de 52 véhicules et 450 militaires, long de trois kilomètres, s'élance pour quitter Gao, au Mali. Il a fallu attendre que tous les équipiers de l'épopée soient prêts, gilets pare-balles endossés, coiffés de leurs casques lourds que l'un d'eux a cru, un temps, avoir égaré. Entre Gao (Mali) et Niamey (Niger), le 1er novembre. Le première classe Hugo, 22 ans, fait partie des 450 militaires du 16e bataillon de chasseurs à pied en route pour la zone dite «des trois frontières» où sévissent les djihadistes./LP/Philippe de Poulpiquet Le poste radio grésille, une voix penaude tâtonne. Elle fleure bon le Vieux-Port et la Côte d'Azur : « Au temps pour moi, il était dans ma musette. » Un éclat de rire secoue les passagers du colosse d'acier. Cherchent-ils un peu de légèreté avant de s'enfoncer dans le sanctuaire des djihadistes qu'ils sont venus traquer, à 1000 kilomètres de là, dans un entrelacs de forêts hostiles entre Mali et Burkina Faso ? LIRE AUSSI > Le djihadisme au Sahel, ennemi aux mille visagesIl n'y a que 380 km jusque Niamey, leur prochaine étape, au Niger. La progression est lente : la route est truffée d'IED, ces mines enfouies sous les pistes par les GAT, comme ils disent, les « groupes armées terroristes », l'acronyme pour désigner la galaxie complexe de ...