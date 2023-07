Avec les Friedkin, Cannes a une faim de Louve

Souleiman DJABOURI of Cannes during the French Cup match between Association Sportive de Cannes v Toulouse Football Club at Stade Pierre de Coubertin on January 2, 2022 in Cannes, France. (Photo by Pascal Della Zuana/Icon Sport)

Neuf ans après son dépôt de bilan, l’AS Cannes retrouve une certaine vitalité. Sportivement, le club azuréen a dominé son groupe de National 3 cette saison. Aujourd’hui en N2, le club formateur de Zidane vient d’être racheté par Dan Friedkin, propriétaire de l’AS Roma et richissime producteur de films américains. De quoi écrire le début d’un beau scénario.

Depuis près de deux ans, il n’y avait plus une discussion entre un membre du staff sportif de l’AS Cannes et une éventuelle recrue où la question d’un rachat n’arrivait pas sur la table. Le serpent de mer d’une vente ou de l’arrivée d’investisseurs n’était un secret pour personne, car la présidente elle-même, Anny Courtade, en parlait librement depuis sa prise de fonction en 2019, après avoir constitué un directoire en 2016, duquel elle était la vice-présidente. Les tractations se sont accélérées ces douze derniers mois. Ceux qui ont coïncidé avec la montée sportive de l’équipe première de N3 à N2 en survolant son groupe et terminant avec 20 points d’avance.

Après avoir échangé avec 74 investisseurs, « mais uniquement 5 de vraiment sérieux » , la femme d’affaires a cédé à Dan Friedkin 98% des parts de la société SAS Cannes Football, créée début 2023, d’abord sous forme de coquille vide avant de la relier avec l’équipe première, la finalisation du deal approchant. L’octogénaire (83 ans) reste à la présidence de l’association en dépit de ses « deux pages de titres et fonctions » dans le secteur hospitalier, de la culture ou du monde économique local, après 25 ans à la tête du mythique RC Cannes et ses deux Ligue des champions en volley-ball féminin et 41 autres titres. « Je n’aime pas le terme de vendre , cadre-t-elle d’emblée. J’ai “cédé pour une partie des dettes”, car je voulais me reposer et puis je n’allais pas continuer de financer à fonds perdu. » Une manière de notifier que les quatre millions d’euros investis personnellement depuis son arrivée aux manettes en 2016 n’ont pas été récupérés en intégralité. « J’ai horreur du ventre mou, alors j’ai mis les moyens pour en sortir. Si on gagnait de l’argent dans le foot, ça se saurait. Je l’ai fait pour que ma ville rayonne. » …

Propos recueillis par AP.

Par Alexandre Plumey pour SOFOOT.com