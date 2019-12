Avec les fans de « Mortelle Adèle », méchante héroïne de BD

Notre chroniqueuse Guillemette Faure s'est rendue au Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil, à la rencontre des lecteurs d'un phénomène de la bande dessinée.

Comme la pop coréenne ou les Ztringz, Mortelle Adèle compte parmi les phénomènes que les parents ne mesurent qu'une fois qu'ils en sont envahis. Tout ça finira mal, annonçait le premier tome de la BD qui voyait Adèle régler le bouton du micro-ondes derrière la vitre duquel un chat la regardait, terrifié. Adèle n'a pas de filtre. Adèle va au bout des idées qui ont pu traverser l'esprit de n'importe quel enfant. Antoine Dole, qui signe Mortelle Adèle sous le nom de Mr Tan, est bien moins connu que son personnage.

Ceux qui travaillent avec lui disent qu'il n'est « pas toujours facile », mais à partir de 2,5 millions d'exemplaires vendus (dont 1 million depuis un an), l'exigence est requalifiée en clairvoyance, voire en génie. Les raisons de l'accélération de ce succès ces douze derniers mois échappent un peu à son auteur. « On n'a pas été beaucoup soutenu par les médias... On n'est pas nommé pour des prix... On a pour nous les cours de récré... » Alors Antoine Dole mémorise les prénoms des fans de Mortelle Adèle, fait répondre aux cent lettres par semaine qu'il reçoit, et à tous les e-mails. Et bien sûr passe un temps fou avec chacun d'entre eux.

Leurs signes distinctifs

Les fans d'Adèle n'ont pas plus de limites que leur héroïne. Au Salon du livre et de la presse jeunesse qui s'est tenu du 27 novembre au 1er décembre à Montreuil (Seine-Saint-Denis), le stand Mortelle Adèle est, avec celui de l'auteur Claude Ponti, un des seuls qui nécessitent de venir chercher un ticket le matin et de faire la queue plus tard dans la journée. Ces gamins âgés de 8 ans à 12 ans ont convaincu leurs parents de passer jusqu'à quatre heures à attendre une signature de son auteur, voire de les y conduire depuis Lyon ou la Moselle. Leurs parents qui trouvent qu'habituellement leurs enfants « ne tiennent pas en place » sont stupéfaits de leur capacité d'immobilité, assis par terre dans les couloirs à attendre leur tour. Ils sont tellement sages pendant qu'ils dévorent les aventures d'un personnage qui envoie bouler ses parents ou balance son assiette de légumes verts en boomerang.

