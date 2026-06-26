Avec le triplé de Dembélé, la France met fin à une série noire qui courait depuis Knysna
Vous l’avez pas vu venir celle-là… Face à la Norvège ce vendredi, la France s’est mise dans la bonne direction très tôt dans le match, grâce à un doublé magnifique d’Ousmane Dembélé, puis une réduction du score norvégienne de Thelo Aasgaard (2-1). L’ouverture du score signée du Ballon d’or 2025 est un petit événement en équipe de France.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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