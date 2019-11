Avec le nouveau PER, que deviennent le PERP et les contrats Madelin ?

Avec le nouveau plan d'épargne-retraite, entré en vigueur au 1er octobre, on peut se demander s'il est plus judicieux de conserver son PERP et son contrat Madelin, ou bien de les transférer sur le nouveau dispositif.

Le plan d'épargne-retraite populaire (PERP) et les contrats de retraite Madelin (réservés aux non-salariés) sortiront bientôt des rayonnages des établissements financiers. La loi Pacte (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) prévoit en effet qu'ils ne pourront plus être commercialisés à compter d'octobre 2020, échéance à laquelle les nouveaux souscripteurs d'épargne-retraite entreront obligatoirement dans le cadre du nouveau plan d'épargne-retraite (PER).

« Les personnes qui détiennent déjà un PERP ou un contrat Madelin pourront encore le conserver pendant une durée indéterminée après cette date », précise Valérie Bentz, responsable des études patrimoniales de la banque spécialisée Union financière de France. Elles pourront aussi opter pour le transférer dans un nouveau PER ; une possibilité qui sera ouverte dans un an, à compter d'octobre 2020 (un délai rendu nécessaire par l'adaptation des systèmes informatiques, notamment). Tous les détenteurs de l'un ou l'autre de ces produits de retraite devront donc alors mesurer l'intérêt qu'ils auront, ou non, à le transférer. Un choix qui ne devrait pas être évident.

Les amateurs de souplesse auront certainement tout à gagner à passer sur le nouveau PER, qui leur offrira la possibilité de sortir en capital lors de la retraite, alors que cette option n'existe pas dans le PERP, ni dans les contrats Madelin. Dans les PERP, seul 20 % du capital peut être récupéré en une seule fois lors du départ en retraite. Le reste est obligatoirement transformé en rente viagère. Dans les contrats Madelin, cette possibilité de sortie partielle en capital n'existe pas du tout : tout l'argent accumulé est obligatoirement transformé en rente.

