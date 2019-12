Avec le Léman Express, Genève devient une métropole franco-suisse

Le Léman Express, plus grand RER transfrontalier d'Europe, entre en service ce week-end (si les cheminots français le veulent bien). Les réseaux ferroviaires de deux cantons suisses et de deux départements français (l'Ain et la Haute-Savoie) sont connectés grâce à un nouveau tronçon central de 16 kilomètres en partie souterrains entre Cornavin, Eaux-Vives et Annemasse.Sur ces six lignes et 230 kilomètres au total vont circuler chaque jour 240 trains (contre 70 précédemment), soit un toutes les dix minutes aux heures de pointe. Objectif : séduire 50 000 voyageurs français et suisses par jour. En 2011, on comptait 550 000 déplacements quotidiens à la frontière du Canton de Genève, soit 20 % de plus qu'en 2002. Faute d'offre de transport en commun efficace, ces voyageurs empruntaient surtout la route, et les principaux axes étaient saturés matin et soir. Quelque 446 700 véhicules ont traversé quotidiennement les frontières cantonales en 2018, selon les chiffres de l'État de Genève. La direction de Léman Express espère une réduction de 12 % du nombre de voitures dans les zones desservies par le RER dès la première année.Ce RER intéresse aussi les vacanciers et les touristes. Ainsi, les Genevois pourront facilement aller skier dans les stations savoyardes. De même, l'accès à l'aéroport de Genève sera facilité aux résidents des vallées alpines grâce aux correspondances du Léman Express à Cornavin avec les navettes...