information fournie par So Foot • 06/04/2024 à 19:17

Avec le 100e but de De Bruyne, Manchester City catapulte Crystal Palace

Crystal Palace 2-4 Manchester City

Buts : Mateta (3 e ) et Édouard (86 e ) pour les Eagles // De Bruyne (13 e et 70 e ), Lewis (47 e ) et Haaland (66 e ) pour les Skyblues

Visiblement, il suffisait d’une purge au sommet pour enchaîner les quatre à la suite.…

AL pour SOFOOT.com