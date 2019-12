Avec la « hirakologie », l'Algérie fait son retour au cœur des sciences sociales

LE RENDEZ-VOUS DES IDÉES. Le mouvement de protestation né en février a attiré l'attention de nombreux chercheurs en sociologie, histoire ou linguistique.

« Hirakologie » : le néologisme - un rien narquois - est finement trouvé. L'étude du Hirak (« mouvement »), cette mobilisation contre le « système » qui enfièvre l'Algérie depuis le 22 février, commence à chahuter les disciplines des sciences sociales dans le pays. Dans la clameur qui monte de la rue, farandole de mots, d'images, de chants, d'idées et de mémoires revisitées, encore amplifiée à l'approche du scrutin présidentiel que le régime s'efforce d'organiser le 12 décembre, le besoin de comprendre cette Algérie en fusion se fait chaque semaine plus pressant. « La hirakologie est un discours raisonné sur un mouvement social qui mérite d'être analysé », définit l'auteur de cette formule, Lazhari Rihani, professeur de linguistique et de philosophie du langage au département arabe de l'université d'Alger 2.

Le néologisme a fait son apparition lors de rencontres - « Regards croisés sur le Hirak » - tenues fin juin à Alger 2 sous les auspices de la linguiste Khaoula Taleb Ibrahimi. L'événement s'inscrit dans une floraison d'initiatives similaires, à l'université Mouloud-Mammeri de Tizou-Ouzou ou au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d'Oran. Des réseaux de chercheurs se structurent, en Algérie ou dans la diaspora, s'efforçant - pour commencer - de répondre à l'urgence de conservation des archives d'une histoire en mouvement, à l'instar de ce qui avait été entrepris en Tunisie avec le « printemps » de 2011.

« Il y a une précipitation légitime pour corriger quelque chose, faire mémoire pour compenser le blanc des années 1990 », explique Abderrahmane Moussaoui, professeur en anthropologie à l'université de Lyon 2. Et au-delà de ce grand silence autour de la « décennie noire », c'est le potentiel longtemps bridé des sciences sociales en Algérie qui s'affranchit lentement, ici et là, des carcans d'un pouvoir autoritaire.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr