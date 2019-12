Avec « La Foire aux vanités », Arte s'adapte au grand public

A l'occasion de la période de fin d'année, la chaîne met à l'antenne une série de 2018 adaptée sans finesse du roman satirique de l'écrivain anglais William Makepeace Thackeray.

ARTE - JEUDI 12 DÉCEMBRE À 20 H 55 - SÉRIE

Disons les choses en une formule qu'on espère éloquente : Arte diffusant la série Vanity Fair (2018, « La Foire aux vanités ») de la chaîne privée ITV (qui est le TF1 britannique), passée par Amazon Prime Video, c'est un peu comme si un confiseur connu pour ses fèves de cacao d'exception ouvrait, à l'occasion des fêtes de fin d'année, un présentoir de chocolats industriels trop sucrés.

Ces sept épisodes de près de cinquante minutes sont adaptés du roman populaire de l'écrivain satiriste anglais William Makepeace Thackeray (1811-1863) - également auteur des Mémoires de Barry Lyndon (1844), portées au grand écran par Stanley Kubrick en 1975 -, présenté comme des « croquis à la plume et au crayon de la société anglaise » victorienne et publié en 1847-1848, au fil d'un feuilleton mensuel illustré.

D'excellents acteurs

La scénariste Gwyneth Hughes a taillé à la hache une adaptation pour le très grand public de la carrière de l'orpheline Becky Sharp, petite arriviste de basse extraction qui trompera et trahira à peu près tout le monde pour parvenir à ses fins - avant sa disgrâce et sa semi-rédemption. Le tout sur fond de guerre, de cœurs meurtris et d'amitiés trahies, d'amours secrètes, de cupidité honteuse et d'enfants répudiés - avec ce qu'il faut de rebonds et de larmes.

Si le rôle principal aurait pu être incarné avec une ambiguïté plus subtile que n'en témoigne Olivia Cooke, la distribution est, dans son ensemble, confiée à d'excellents acteurs, jeunes (les sensibles Johnny Flynn, vu dans Lovesick, et Tom Bateman, Sian Clifford, vue dans Fleabag et qui joue à nouveau ici un rôle de revêche) et vétérans (la piquante Frances de la Tour, sorte de parente excentrique d'Olivia Colman, Martin Clunes en noble sans façons).

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr