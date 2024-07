Avec la flamme olympique à Paris, l'ivresse attendue pour relancer les JO

Lancé avec éclat début mai à Marseille, le relais de la flamme olympique a depuis été éclipsé par les soubresauts politiques. Son passage à Paris dimanche, jour de la fête nationale, et lundi doit remettre la lumière sur les JO, à douze jours de la cérémonie d'ouverture.

Neuf ans après le lancement de sa candidature à l'organisation de ces Jeux olympiques (26 juillet - 11 août), l'heure est venue.

A deux semaines d'une cérémonie d'ouverture hors stade inédite, sous forme de parade nautique sur la Seine, Paris va voir pendant deux jours la flamme olympique parcourir ses rues et éclairer ses monuments.

Panthéon, Notre-Dame, Bastille, Louvre, Centre Pompidou, Sacré-Coeur, Arc de Triomphe... Le passage de quelque 540 relayeurs devant les sites les plus connus de la capitale promet d'être grandiose.

Et gai, avec bal populaire, concerts, chorales et animations en tous genres.

Parmi les relayeurs, des inconnus et de nombreuses personnalités, dont la sprinteuse Marie-José Pérec, l'humoriste Jamel Debbouze, le rugbyman Gaël Fickou, le journaliste Thomas Sotto ou l'escrimeuse Laura Flessel.

La flamme débutera son parcours parisien dimanche midi lors du défilé militaire, escortée par les écuyers du Cadre noir de Saumur et portée par leur chef Thibaut Vallette, médaillé d'or à Rio en 2016. C'est ensuite le sélectionneur de l'équipe olympique de football Thierry Henry qui la fera sortir des Champs-Elysées.

Après les grands monuments de la rive gauche, de l'Assemblée nationale à Notre-Dame en passant par le Sénat et la Sorbonne, son périple la conduira jusqu'à la gare du Nord avant son retour dans le coeur de Paris.

Clou du spectacle: l'arrivée de la flamme dimanche soir (23h00) à l'Hôtel de Ville sera suivie du traditionnel feu d'artifice du 14-Juillet à la tour Eiffel.

Le Champ-de-Mars sera cependant inaccessible au public, en raison des sites de compétition qui l'occupent. La mairie de Paris insiste sur le fait que ce spectacle ne sera visible qu'à la télévision.

(FILES) This photograph taken on April 11, 2024 in Le Champ-de-Mars, une des places fortes des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, cliché daté du 11 avril 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )