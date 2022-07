Avec l'économie qui se grippe, les entreprises sur le qui-vive

Pas d'alerte rouge mais des signaux faibles qui se multiplient: les entreprises françaises naviguent dans un contexte économique de plus en plus difficile, qui se traduit déjà par une remontée des défaillances et quelques tensions sur leur trésorerie.

Entre "la tension sur les matières premières (prix et quantité), sur l'énergie qui a été renforcée par la guerre en Ukraine, sur la logistique, les recrutements", cela "crée un environnement où on se dit qu'il faut être vigilant", indique à l'AFP le médiateur des entreprises Pierre Pelouzet.

"Globalement", les entreprises vont pourtant "très bien, beaucoup ont des trésoreries encore de très bon niveau et se développent".

Mais les défaillances d'entreprises sont clairement en hausse depuis le début 2022, même si elle demeurent inférieures à leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19 (50.000 à 60.000 défaillances annuelles).

Selon le dernier baromètre du cabinet Altares, 9.286 entreprises sont tombées en défaillance au 2e trimestre 2022, un total en progression de 49% par rapport au 2e trimestre 2021. Au premier trimestre, le nombre de défaillances n'était que de 35% supérieur à celui des trois premiers mois de 2021.

- Bond des procédures collectives -

"Depuis février, la tendance à la hausse s'accélère nettement avec une augmentation mensuelle moyenne de 45%" des défaillances, souligne Thierry Millon, directeur des études chez Altares.

Autre signal d'alerte, émanant cette fois du baromètre Xerfi basé sur les données des tribunaux de commerce: les ouvertures de procédures collectives ont bondi de 45% sur un an au premier semestre 2022.

Parmi ces procédures, les redressements judiciaires ont enregistré la plus forte progression (+69%), devant les procédures de sauvegarde (+53%) et les liquidations judiciaires (+40%).

L'hébergement, la restauration, le commerce et les services sont concernés au premier chef par ces procédures collectives.

"Les secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19, qui ont résisté un temps (notamment grâce aux aides publiques), sont aujourd'hui en difficulté", résument les auteurs du baromètre.

La trésorerie des entreprises semble également se tendre légèrement, avec 803 dossiers éligibles à la médiation du crédit au 2e trimestre 2022, contre 645 au premier trimestre et 672 sur les trois derniers mois de 2021.

Malgré cette légère hausse, "le nombre de dossiers reste toutefois très inférieur à celui de début 2021" et insignifiant par rapport aux 288.000 prêts garantis par l'Etat (PGE) qui ont commencé à être remboursés au cours du deuxième trimestre 2022, tempère la Banque de France.

"Je parlerais plutôt de vigilance que d'inquiétude", nuance aussi Pierre Pelouzet, pour qui "on est à la croisée des chemins", entre une économie de crise et le retour à une économie normale.

- un jour de retard, un milliard d'euros en moins -

Grâce aux dispositifs de soutien déployés par l'Etat en réaction à la pandémie, en particulier les PGE, les entreprises gardent de bons niveaux de trésorerie.

Par ailleurs, le climat des affaires fait preuve d'une certaine résistance et se maintient au-dessus de sa moyenne de long terme, même s'il a nettement diminué depuis le mois de février et le début de l'offensive militaire russe en Ukraine.

Du côté de Bercy, on tempère les inquiétudes. En matière de défaillances, "nous sommes 25,6% en dessous du niveau de 2019, avant les confinements", a ainsi souligné le ministère de l'Economie en référence aux données d'Altares.

Par précaution, le ministre Bruno Le Maire a tout de même annoncé début juillet la prolongation de la mission d'accompagnement des entreprises en difficulté à la suite de la crise sanitaire. Initialement censée s'achever fin juin, elle a bénéficié jusqu'ici à 10.000 entreprises.

Pour Pierre Pelouzet, un enjeu clé des prochains mois réside dans la capacité des entreprises à honorer leurs factures en temps et en heure.

"Si les clients se remettent à payer en retard, on peut avoir des impacts sur la trésorerie terribles dans les mois qui viennent", craint le médiateur des entreprises.

"En moyenne, un jour de retard de paiement, c'est en gros un milliard d'euros qui est dans la caisse des grands clients plutôt que dans celle des PME", détaille-t-il.