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Avec Fonseca, l’OL reste sur sa faim
information fournie par So Foot 10/08/2026 à 20:54
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Avec Fonseca, l’OL reste sur sa faim

Avec Fonseca, l’OL reste sur sa faim

Défait à l’aller par le Sparta Prague (2-1), l’Olympique lyonnais est condamné à l’emporter ce mardi pour voir les barrages de la Ligue des champions. Paulo Fonseca, vivement critiqué pour ses choix tactiques, ne doit pas louper ce tournant s'il veut redorer son blason avec le club rhodanien.

Sur le CV, il n’y a pas photo. Des passages remarqués au Portugal avant de briller au Shakhtar Donetsk, de confirmer les espoirs à la Roma, puis à Lille avant une courte aventure à l’AC Milan : Paulo Fonseca avait tout pour plaire à l’ancien président de l’Olympique lyonnais, John Textor, qui a eu la main lourde au moment de le recruter en janvier 2025, en évinçant (injustement) Pierre Sage après un intérim plus que bluffant. Pourtant, depuis qu’il est sur le banc du club rhodanien,Fonseca n’est jamais parvenu à façonner une équipe à la hauteur de son pedigree. À moins d’un an de la fin de son contrat, qu’il ne devrait pas prolonger, l’entraîneur portugais commence sa saison avec l’obligation de réussir à se sortir du bourbier dans lequel il s’est mis avec ses joueurs la semaine dernière sur la pelouse du Sparta Prague. Histoire que son passage à l’OL ne se résume pas à un simple espoir déchu.

Un gros obstacle à surmonter

Mis en cause pour son système après la débâcle du match aller, Paulo Fonseca a, comme trop souvent, eu du mal à reconnaître ses erreurs, du moins à chaud . Malgré de nombreux absents, ses choix étaient étonnants pour un match de cette importance, sachant que l’OL attend de regoûter à la Ligue des champions depuis six ans et son Final 8 de 2020. Droit dans ses bottes, le Portugais a tout de même reconnu en conférence d’avant-match lundi que le groupe a « échoué dans des choses importantes » avant de poursuivre : « Ce n’est pas une revanche, mais une possibilité de continuer dans cette compétition. Le problème n’était pas la défense à cinq, mais [ce mardi], nous commencerons à quatre. Nous avons échoué dans notre positionnement défensif ainsi que dans l’agressivité défensive et offensive. C’est vrai que nous avons des difficultés dans la première phase. » Le technicien a également confirmé que Malick Fofana, Ernest Nuamah, tous deux de retour de blessure, et le taulier de sa défense, Moussa Niakhaté, seront bien titularisés.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

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