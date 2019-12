Avec FlixCar, FlixBus se lance dans le covoiturage face à BlaBlaCar

Il ne fallait pas rouler sur les plates-bandes de FlixBus, l'opérateur d'autocars propriété du groupe allemand FlixMobility. Voilà quelques mois, le spécialiste du covoiturage, BlaBlaCar, avait créé BlaBlaBus et racheté Ouibus à la SNCF. La compagnie avait notamment lancé ses autocars à la conquête de l'Allemagne.C'est désormais au tour de FlixBus d'attaquer frontalement BlaBlaCar, en donnant naissance ce mardi à FlixCar, son service de covoiturage moyenne et longue distance. Selon l'Allemand, son service est moins cher pour l'usager que celui de son concurrent, car sans commission. LIRE AUSSI > Grève : quelle application de covoiturage choisir ?FlixBus ayant de son côté racheté les activités de Transdev (isiLines et Eurolines), ces deux compagnies sont en France les seules rescapées des « cars Macron » longue distance, en concurrence frontale.La grève, un « bon alignement des planètes »La naissance de FlixCar n'est pas une surprise : le groupe allemand avait annoncé en juillet son arrivée dans le covoiturage pour 2020, sans préciser par quel pays il commencerait. Sa vélocité est en revanche étonnante. « On a été plus vite que prévu », a d'ailleurs commenté Yvan Lefranc-Morin, le directeur général pour la France de la société.« Pouvoir lancer [FlixCar] avant les fêtes de Noël, c'est quelque chose qui a un intérêt, car c'est un moment où les gens se déplacent énormément et où ce type d'offre a beaucoup de sens », s'est-il félicité, tout en assurant qu'il « n'y a pas d'effet d'opportunité par rapport à la grève » qui paralyse une partie du pays, le projet étant « calé » depuis un certain temps.« Mais il se trouve que ça tombe pas trop mal, car les gens ont besoin de se déplacer », a-t-il cependant reconnu, évoquant « un assez bon alignement des planètes ».Ni commission ni fraisPour Yvan Lefranc-Morin, la volonté de FlixCar est d'« apporter quelque chose ...