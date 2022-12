Avec Annecy, Gaby Jean refait le monde

Pour passer du Régional 1 à la Ligue 2 en quatre ans, il faut faire des pas de géant. Ça tombe bien, Gaby Jean, défenseur central du FC Annecy culminant à 1,91m, en a fait sa marque de fabrique. À 22 ans, le gaucher a déjà pas mal bourlingué et constamment gravi les échelons. Portrait d'un bosseur au bon profil.

FC Annecy AS Saint-Étienne 26/12/2022 à 17h Ligue 2 Diffusion sur

"Très jeune déjà, j'étais mature et je pouvais analyser mes performances. Je le dis sans problème, il y avait meilleur que moi." Gaby Jean

Ces paroles de Jul dans le titre, Gaby Jean, grand fan du rappeur marseillais, les a chantées de nombreuses fois. S'est-il imaginé fouler la pelouse du plus mythique des stades italiens ? Pour le moment, le longiligne défenseur de 22 ans se contente chaque week-end de Ligue 2 de rassurer le Parc des Sports d'Annecy par ses interventions défensives. Bizut à ce niveau, le Mâconnais de naissance découvre le monde professionnel au sein de l'actuelle sixième défense du championnat (et première hors top 5). Arrivé cet été en provenance de Louhans-Cuiseaux en National 2, il s'est immédiatement imposé dans le onze du promu savoyard, accroché à la 15place du classement.Avant de devenir le joueur de Ligue 2 ayant réussi le plus de passes vers l'avant (382), de savourer des déplacements à Guingamp, Rodez ou Bordeaux et goûter au Boxing Day à la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com