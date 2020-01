Avec 863 avions livrés en 2019, Airbus atteint des sommets et détrône Boeing

Record battu pour Airbus qui vient d'annoncer la livraison de 863 appareils en 2019, devenant le premier constructeur aéronautique mondial devant l'américain Boeing qui monopolisait le classement depuis 2011. « Je suis heureux de voir que nos commandes et nos livraisons d'avions commerciaux reflètent les efforts continus pour mieux servir nos clients et rendent nos produits et services compétitifs sur le marché », s'est félicité Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus.Ces bons résultats enthousiasment aussi les syndicats de l'avionneur européen dont les carnets de commandes sont pleins pour huit ans. « Airbus a atteint ses objectifs de livraisons et nous ne pouvons que nous en réjouir », assure Françoise Vallin, coordinatrice du syndicat CFE-CGC chez Airbus. La satisfaction est la même pour les commandes engrangées tout au long de l'année, en particulier sur l'A321, émanant parfois de compagnies aériennes, comme United Airlines, qui travaillaient avec Boeing. Ce n'est plus leur chasse gardée comme dans le passé : le marché est désormais ouvert à Airbus. Nous attendons maintenant les résultats sur l'ensemble des activités du groupe en intégrant le spatial, la défense et les hélicoptères. » Christophe Delqué, directeur de projet chez SPACE Aero, association créée en 2007 par les principaux donneurs d'ordre de la filière avec pour mission d'accompagner les PME dans l'amélioration de leur performance industrielle, salue aussi ses bons chiffres d'Airbus. « Nous connaissions déjà la bonne tendance grâce aux prévisionnels et aux montées de cadences de production ces dernières années. Le challenge est maintenant pour la supply chain (la chaîne logistique) de répondre à cette hausse de production en faisant de nouveaux investissements pour les machines, les recrutements et la formation. »Les déboires de Boeing ont aussi touché la FranceEnglué dans la crise de son 737 Max, cloué au ...