Avec 766 décès supplémentaires, la tendance en Italie reste stable

ROME (Reuters) - Avec 766 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures, le bilan de l'épidémie de Covid-19 en Italie atteint désormais 14.681 morts, a annoncé vendredi l'Agence de la Protection civile. Sur trois jours, ce bilan quotidien reste compris entre 722 et 766 décès, alors qu'il était encore de 837 décès supplémentaires mardi et de 919 vendredi dernier, journée la plus noire de l'épidémie. L'Italie recense désormais 119.827 cas confirmés de contamination au SARS-CoV-2, un chiffre en augmentation de 4.585 cas, un peu moins de 4% de plus en 24 heures. Sur ce total, 19.758 personnes sont déclarées totalement guéries (environ 1.500 de plus que la veille). Le pays compte 4.068 malades en soins intensifs, 15 de plus que la veille. En tendance, le nombre de nouvelles infections reste compris pour le cinquième jour d'affilée entre 4.050 et 4.782, tendant à confirmer l'espoir des autorités que la courbe de l'épidémie est à un plateau et qu'un reflux pourrait suivre dans un proche avenir. Un pic de nouvelles infections a été atteint le 21 mars avec 6.557 cas confirmés supplémentaires. Pour la seule Lombardie, foyer principal de l'épidémie en Italie, le bilan quotidien des décès est de 351 morts, contre 367 jeudi. Mais la région enregistre davantage de nouvelles infections, 1.455 contre 1.292 la veille. (Crispian Balmer; version française Henri-Pierre André)

