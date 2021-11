Avec 70.000 emplois à pourvoir, la Semaine de l'industrie cible les jeunes

La Semaine de l'industrie qui s'ouvre lundi dans toute la France sera placée sous le signe de "l'avenir durable", un thème qui mobilise les jeunes, cibles principales du ministère de l'Economie qui veut les sensibiliser et pourvoir 70.000 postes dans le secteur.

"Il y a un enjeu économique de recrutement, on a actuellement à peu près 70.000 offres d'emploi dans l'industrie", a précisé vendredi à la presse Thomas Courbe, à la tête de la Direction générale des entreprises (DGE) au sein du ministère.

Les tensions qui existaient déjà avant la crise sanitaire sur certains métiers comme soudeur, ajusteur ou peintre industriel "demeurent", et s'ajoutent les tensions sur les métiers liés à la transition écologique et au numérique en raison de l'augmentation des besoins dans ces domaines, a-t-il souligné.

La dixième édition de la Semaine de l'industrie, pilotée au niveau national par le ministère de l'Économie et des Finances via la DGE aura lieu tout au long de la semaine prochaine.

Plus de 400 "job dating" sont notamment prévus sur tout le territoire pour mettre les industriels directement en contact avec de potentielles recrues parmi les jeunes.

Il y a "un déficit d'attractivité" dans l'industrie et cette semaine vise à le combler en ciblant notamment les jeunes de 13 à 18 ans, avec 780 événements liés à la transition écologique et à l'économie circulaire, 630 sur l'industrie du futur et la numérisation mais aussi 770 sur la mixité et la sensibilisation des jeunes filles aux carrières industrielles.

"On sait que ces jeunes sont particulièrement sensibles à tous les grands thèmes de la semaine (...) et on va essayer de profiter de cet événement pour les convaincre qu'on est loin des clichés et qu'on a un secteur économique qui est engagé sur ces enjeux", a déclaré M. Courbe, citant notamment une campagne de sensibilisation sur le réseau social Snapchat.

La précédente édition de la Semaine de l'industrie avait été annulée en raison du Covid-19 mais le ministère s'attend pour cette année à une participation supérieure à celle des années précédentes. La dernière édition en 2019 avait rassemblé 800.000 participants autour de 4.800 évènements.