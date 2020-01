Avant son procès, François Fillon veut dire «sa vérité» aux Français

Parler aux Français, avant de devoir s'adresser aux juges. Alors que François Fillon est convoqué au tribunal le 24 février prochain pour répondre notamment de détournement de fonds publics, l'ancien candidat à la présidentielle de 2017, a décidé de fixer, lui aussi, son propre rendez-vous. En amont, et avec le grand public, celui-là. Il sera l'invité le 30 janvier de l'émission politique de France 2 (« Vous avez la parole »).« Ce sera une explication avec les Français, tournée vers le procès qui va avoir lieu », confie le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, qui est toujours proche de Fillon et le décrit « combatif ». On comprend entre les lignes qu'il était hors de question pour Fillon de réapparaître dans les médias, après une si longue diète, uniquement dans le cadre de sa confrontation avec la justice. Il doit être jugé, avec son épouse Penelope, dans l'affaire des emplois fictifs dont elle aurait bénéficié comme assistante parlementaire.«Ce n'est pas un retour politique»« Il veut dire sa vérité », commente un de ses proches. Prendre les devants sur l'agenda judiciaire, faire infuser sa ligne de défense dans l'opinion. « Il est soucieux de savoir quelle marque il laissera dans l'Histoire. Dire qu'il n'a pas fait que salarier sa femme ou accepter des costumes dans sa vie. C'est très humain », poursuit ce même proche. Chercherait-il à revêtir, un temps, ses habits d'ancien Premier ministre... et à se relancer dans l'arène politique ? Improbable.« Non, il est catégorique, ce n'est pas un retour politique », insiste Bruno Retailleau. Déjà en décembre, lors d'un colloque donné au Sénat en soutien aux Chrétiens d'Orient -- cause qui lui est chère -- l'ancien candidat à l'Elysée avait assuré avoir bel et bien « quitté la scène politique », et précisé qu'il ne souhaitait « pas ruminer le passé, mais essayer d'être plus utile autrement ...