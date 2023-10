Avant Milan, le PSG grignote tranquillement Strasbourg

Avant un sommet européen mercredi, Paris a tranquillement disposé du Racing (3-0) et enclenché un début de série de succès.

PSG 3-0 Strasbourg

Buts : Mbappé (10 e , S.P.), Soler (31 e ) et F. Ruiz (77 e ) pour Paris

On joue la 83 e minute quand le Parc des Princes retient son souffle, ce samedi. Pas à cause d’un but du Paris Saint-Germain, l’affaire étant déjà dans le sac depuis un moment. Mais plutôt parce que le numéro 97 du club de la capitale tombe la chasuble et laisse entrevoir son patronyme, qui n’était plus apparu sur un tableau d’affichage d’une compétition française depuis le 1 er août 2021. Oui : 881 jours plus tard, Layvin Kurzawa a rejoué avec le PSG en essuyant les copieux sifflets des tribunes lors de sa sortie de banc. La seule véritable source de mécontentement qu’a pu trouver le public parisien, et surtout la preuve que tout a plus ou moins roulé lors de cette réception du RC Strasbourg (3-0) à quatre jours d’accueillir l’AC Milan en Ligue des champions. Paris est leader de Ligue 1 pour la première fois de la saison et même si c’est sûrement provisoire, ça veut tout de même dire quelque chose.…

Par Jérémie Baron, au Parc des Princes pour SOFOOT.com