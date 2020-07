Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Avant les play-offs, la NBA a repris la nuit dernière avec des matches de préparation Reuters • 23/07/2020 à 12:23









Avant les play-offs, la NBA a repris la nuit dernière avec des matches de préparation par Florian Burgaud (iDalgo) Enfin ! Plus de quatre mois après avoir été stoppée, la planète NBA a recommencé à tourner la nuit dernière du côté de Disney World, à Orlando. Quatre rencontres de préparation au format européen (4 quart-temps de 10 minutes) étaient au programme. Dans le premier match, les Los Angeles Clippers ont dominé le Magic d'Orlando (99-90) avec un grand Lou Williams (22 pts, 3 rbds, 2 passes) et un Joakim Noah (4 pts, 5 rbds, 3 passes) titulaire dans la raquette. Les Denver Nuggets s'imposent 89-82 face aux Wizards, les Pelicans écrasent les Nets 99-68, malgré sept points et deux rebonds du Français Timothée Luwawu-Cabarrot, et le Heat bat les Kings 104-98. La nuit prochaine, les Lakers de LeBron James, les Bucks de Giannis Antetokounmpo et le Jazz de Rudy Gobert disputeront leur premier scrimmage game.

