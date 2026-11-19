Avant le verdict de La Haye, la soif de justice des réfugiés rohingyas au Bangladesh

Vue aérienne du camp de réfugiés Rohingya à Cox's Bazar au Bangladesh, le 17 novembre 2026 ( AFP / Salahuddin Ahmed )

Un désir de justice, et surtout de rentrer au pays. Dans leurs camps surpeuplés du Bangladesh, les réfugiés rohingyas espèrent de la Cour internationale de justice (CIJ) une condamnation sévère des dirigeants birmans responsable de leur exil.

Le tribunal international de La Haye (Pays-Bas) doit déterminer jeudi, à l'occasion d'un jugement très attendu, s'il considère comme un génocide la répression menée par les autorités birmanes contre cette minorité musulmane du pays. La décision devrait se concentrer sur les violences perpétrées en 2017.

"Je veux que justice soit rendue (...) qu'une peine sévère soit infligée à ceux qui ont violé des femmes", confie dans le camp bangladais de Cox's Bazar une exilée rohingya âgée de 23 ans, elle-même victime de viol.

Près de dix ans après, elle se souvient en détail du jour où elle a été agressée. "Quatre ou cinq soldats birmans en uniforme (...) m'ont torturée", témoigne la jeune femme, qui a préféré taire son nom. Atteinte par une balle à la jambe, elle n'a pu leur échapper.

"Tout le monde courait comme il pouvait pour échapper à la mort (...) je suis restée derrière", raconte-t-elle à l'AFP. "Je n'avais que 14 ans".

"Rendre des comptes"

Une réfugiée rohingya, survivante d'un viol, récite le saint Coran dans un camp à Cox's Bazar, au Bangladesh, le 17 novembre 2026 ( AFP / Salahuddin Ahmed )

L'imminence du jugement de la CIJ a ravivé nombre de souvenirs douloureux parmi le gros million de résidents de Cox's Bazar, aujourd'hui le plus grand camp de réfugiés de la planète.

"C'est l'heure de rendre des comptes pour toutes ces atrocités que les Rohingyas dénoncent depuis si longtemps", juge Arunn Jegan, en charge des affaires juridiques à Médecins sans Frontières (MSF).

Présent au Bangladesh dès 2017, l'humanitaire a recueilli leurs premiers récits d'horreur.

"Je me souviens de cet homme poignardé et contraint d'assister au viol de sa femme enceinte", décrit-il. "Nous avons recueilli ces témoignages de violence ciblée et systématique dès 2017 mais les Rohingyas restent encore privés de leurs droits".

La Birmanie nie les accusations de génocide. Elle soutient que la répression de ses forces armées était justifiée par l'insurrection des Rohingyas, après une série d'attaques qui avaient coûté la vie à une douzaine de ses soldats.

Les violences de l'armée et de milices bouddhistes ont poussé de nombreux Rohingyas jusqu'au Bangladesh.

Les autorités de Dacca, qui s'inquiètent de la présence prolongée de nombreux réfugiés sur leur sol, espèrent elles aussi beaucoup du tribunal.

La CIJ ne dispose pas de moyens pour faire appliquer ses décisions, mais un verdict favorable aux Rohingyas "signifierait que personne n'est au-dessus des lois et pousserait les dirigeants de Birmanie à négocier", veut croire le chef de la commission bangladaise pour l'aide et le rapatriement des réfugiés, Mohammed Mizanur Rahman.

"Pression"

"Nous espérons que le monde se sentira obligé d'en faire plus pour aider les Rohingyas afin qu'ils puissent rentrer chez eux", ajoute-t-il.

Il espère aussi une meilleure reconnaissance de l'identité rohingya, une question sensible car la Birmanie ne reconnaît pas cette minorité comme un des groupes ethniques officiels du pays et qualifie souvent ses membres de migrants bengalis.

Sayed Ullah, ancien président du Conseil unifié des Rohingyas, dans un camp de réfugiés à Cox's Bazar, au Bangladesh, le 17 novembre 2026 ( AFP / Salahuddin Ahmed )

Bien que souvent déçu par la mobilisation de la communauté internationale, le président du Conseil uni des Rohingyas, Sayed Ullah, attend lui aussi de La Haye un développement favorable.

"Cela augmenterait la pression internationale sur la Birmanie" en vue, enfin, "d'une solution à la crise des Rohingyas", anticipe-t-il.

Sans aller jusque-là, Mohammed Osman espère que le verdict de la CIJ accélèrera son retour au pays. Il a hâte de pouvoir offrir une sépulture digne aux membres de sa famille tués par l'armée.

"Ils ont abattu mon père, violé ma mère et d'autres femmes et brûlé notre propriété", rapporte ce jeune homme de 20 ans.

Les victimes du massacre ont été enterrées par les survivants dans une fosse commune.

Mais son exigence de justice ne s'arrête pas à l'armée birmane. Les autonomistes de l'Armée d'Arakan (AA), en guerre depuis le coup d'État de 2021 par la junte, se sont eux aussi livrés à des exactions sur les Rohingyas, rappelle-t-il.

"L'Armée d'Arakan s'est livrée en 2024 aux mêmes tortures que la junte en 2017", dit Mohammed Osman, "ils doivent aussi être punis".