Avant le Portugal, la France est de retour sur terre

Le match de mercredi soir n'avait a priori aucun intérêt, il s'est transformé en une défaite honteuse contre la Finlande pour les Bleus au terme d'une partie très décevante. À Saint-Denis, le groupe de Didier Deschamps a eu le droit à sa traditionnelle piqûre de rappel à six mois de l'Euro, mais aussi à trois jours d'une rencontre décisive au Portugal. Le début des doutes et une aubaine pour le sélectionneur, qui sait se servir des claques pour avancer.

Balance ta FFF !

La chasse aux doutes

Didier Deschamps n'est pas du genre à laisser transparaître ses émotions, mais il n'y avait pas besoin d'être un expert en comportement pour deviner l'agacement du sélectionneur quelques minutes après la défaite des Bleus contre la Finlande. Ce mercredi, le technicien s'est présenté avec le visage plus fermé qu'à l'habitude dans une salle du sous-sol du stade de France, comme pour faire comprendre qu'il n'était pas question de relativiser la défaite du soir, la première depuis près d'un an et demi. Puis, il a quitté son estrade après une petite quinzaine de minutes en lâchant une dernière phrase amère :Avant cette conclusion, Deschamps n'avait pas voulu se chercher d'excuses ni défendre ses joueurs :(...)Au-delà du contenu, le problème de ce France-Finlande réside dans le résultat : c'était une partie pour du beurre, mais c'est une défaite. Et si Deschamps, grand adepte de la langue de bois et du contrôle de sa communication, aime relativiser après un triste match nul, il peut rarement trouver du positif dans la défaite, le résultat étant plus important que tout le reste dans l'esprit du sélectionneur. Ce qui n'empêche pas le patron des Bleus de savoir se servir de ces revers pour remettre son groupe sur le droit chemin.Cette réception de la Finlande ne Lire la suite de l'article sur SoFoot.com