Avant le Pérou, le pape réunit plus de 2 millions de personnes pour sa dernière messe en Agentine

Le pape Léon XIV célèbre une messe devant la basilique Notre-Dame de Luján, le 11 novembre 2026 à Luján, dans la province de Buenos Aires, en Argentine ( AFP / TOMAS CUESTA )

Plus de deux millions de personnes ont assisté mercredi à Luján, plus important lieu de pèlerinage d'Argentine, à une dernière messe du pape Léon XIV dans le pays, avant son départ pour le Pérou, point culminant de sa tournée en Amérique latine.

A Luján, sanctuaire d'une vierge "locale" vénérée depuis le XVIIe siècle et patronne de l'Argentine, les fidèles ont escaladé des barrières, des arbres, des pylônes pour apercevoir le pape, dans une foule fervente scandant "Merci Léo pour ta bénédiction !"

Le souverain pontife de 71 ans bouclait mercredi en Argentine, après l'Uruguay et avant le Pérou où il fut missionnaire et évêque pendant 20 ans, une intense périple sud-américain de 12 jours.

C'est son premier voyage depuis son opération il y a quatre semaines pour un cancer du poumon.

Le Pérou est le point culminant de la tournée papale. Elle l'y mènera notamment dans l'ancienne capitale inca, Cuzco, dans la forêt amazonienne et le verra renouer avec sa vie de Robert Francis Prevost dans son ancien diocèse de Chiclayo.

En Argentine, au cours d'un séjour ponctué d'hommages et de références à François, son prédécesseur argentin qui ne put jamais revenir en son pays comme pape, Léon XIV a enchaîné les rendez-vous générant un engouement spectaculaire.

Des fidèles assistent à une messe célébrée par le pape Léon XIV devant la basilique Notre-Dame de Luján, le 11 novembre 2026 à Luján, dans la province de Buenos Aires, en Argentine ( AFP / Emiliano Lasalvia )

Jusqu'à 2,5 millions de fidèles lundi pour une messe en plein air à Buenos Aires, 650.000 mardi à Cordoba, et un million mardi soir de nouveau dans la capitale, pour une veillée avec la jeunesse, selon des chiffres des autorités.

Des affluences qui sembleraient démentir le déclin avéré de la foi catholique (bien qu'encore majoritaire, à 57 % de la population) en Argentine. Mais en apparence seulement.

"Argentine, lève-toi"

Les Argentins "descendent très vite dans la rue, pour n'importe quoi, pour faire la fête", analysait pour l'AFP le sociologue expert en religion Nicolás Viotti.

Le pape Léon XIV à bord de sa papamobile salue la foule de fidèles à Luján, dans la province de Buenos Aires, le 11 novembre 2026 en Argentine ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

"Les marches, les processions, relèvent de la culture argentine d'occuper l'espace public. Et le catholicisme n'est pas différent de cela, ou peut-être qu'il en est un peu la raison".

"Argentine, lève-toi et marche !", a lancé Léon XIV dans son homélie à Luján, citant Saint-Augustin dans un ultime message à un pays enclin aux crises économiques, aux tensions sociales et à la polarisation politique : "Si tu te tais, tais-toi par amour, si tu cries, crie par amour".

"C'est un moment très important pour nous, parce qu'on avait un pape argentin, mais il n'a pas pu venir, et ça m'avait fait de la peine", confiait dans la foule à Estela Adorno, 76 ans. "Ce pape (Léon) nous prête beaucoup d'attention. La seule chose que je lui demande, c'est (...) qu'il ne se mêle pas de politique".

Léon XIV a pourtant flirté avec la politique lors de ce séjour.

Dimanche dans un discours devant les autorités politiques et civiles, il avait affirmé que l'économie doit être "au service de la personne, et non la personne au service de l'économie". Message fort dans un pays où l'Eglise locale dénonce régulièrement le coût social de l'austérité du président ultralibéral Javier Milei.

"Lumières" en prison

Mercredi encore, dans son homélie, il a évoqué la place "particulière" à la table du Christ pour les "plus démunis : les pauvres, ceux qui ont faim, les migrants, les malades et les prisonniers".

Des fidèles assistent à une messe célébrée par le pape Léon XIV devant la basilique Notre-Dame de Luján, le 11 novembre 2026 à Luján, dans la province de Buenos Aires, en Argentine ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Lors de sa rencontre avec la jeunesse, Léon XIV a exhorté mardi "à rester debout face aux idoles de notre temps", comme "le succès à tout prix, l'argent, l'obsession de l'apparence, la popularité ou la quête effrénée du plaisir".

Tôt mercredi, il a visité une prison de sombre réputation, assurant aux détenus que ce lieu de "limites tangibles" est aussi un lieu de changements, de "petites lumières d'espoir".

La prison de Devoto, aujourd'hui quasi-désaffectée, a longtemps été symbole de la surpopulation carcérale, hébergeant jusqu'à 1.600 détenus, de droit commun, mais aussi politiques sous la dictature (1976-1983), où elle fonctionna comme centre de torture.

Le pape François, qui était alors Mgr Jorge Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, y venait régulièrement pour laver les pieds des détenus, comme il le fit bien plus tard à Rome, à l'occasion du Jeudi Saint.