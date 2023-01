Avant la réception du PSG, Châteauroux vit un truc de flou

Opposée au PSG vendredi soir dans un Gaston-Petit à guichets fermés pour la première fois depuis 18 ans, la Berrichonne vit, derrière les cotillons, une situation sportive périlleuse. Ce 32e de finale de Coupe de France doit l'aider à raviver une flamme vacillante.

Berrichonne PSG 06/01/2023 - 21:00 Coupe de France Diffusion sur

" On n'a vraiment pas vu arriver cette situation. On s'est dit qu'avec la même équipe, plus quelques renforts, qui n'en ont finalement pas trop été, on allait…

Elle était presque toujours là, dans un coin, souvent dans le peloton, parfois un poil devant, parfois un poil derrière. Elle avait su se trouver une chaise à bascule dans un coin du salon géant qu'est le foot français, sortir, ici et là, quelques talents du placard, et même se faire une petite place dans les livres d'histoire . Puis, le silence. Après une première gamelle suivie d' un éphémère retour de quatre saisons en Ligue 2 , elle a de nouveau glissé, sans cette fois réussir à revenir, et a depuis disparu de la majorité des esprits. Mais où est donc passée la Berrichonne ? Rassurez-vous, elle est là, prête à accueillir le Paris Saint-Germain pour un 32de finale de Coupe de France et à voir Gaston-Petit fermer ses guichets pour la première fois depuis la photo souvenir de toute une génération de supporters de la ville.