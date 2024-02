information fournie par So Foot • 21/02/2024 à 14:56

Avant la réception de Milan, la préfecture interdit le rouge et noir… à Rennes

Dire que la France organise les JO dans moins de six mois…

Le barrage retour de Ligue Europa entre le Stade rennais et l’AC Milan, ce jeudi, inquiète les autorités rennaises. Alors que près de 1300 tifosi italiens feront le déplacement en Bretagne, la préfecture locale estime que « les ultras et hooligans milanais sont réputés pour leur agressivité et leur degré de dangerosité » . La Division nationale de lutte contre le hooliganisme a elle classé la rencontre au niveau trois sur cinq sur l’échelle du risque d’affrontements, même si aucun débordement n’a eu lieu lors de la rencontre aller en Lombardie.…

FL pour SOFOOT.com