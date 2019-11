Avant l'Armistice, trois idées pour revivre les tranchées

Une appli, un site et un serious game pour commémorer la fin de la Grande guerre et mieux connaître nos aïeuls les poilus.

L'appli : chemins d'écrivains

Bien avant qu'il ne se laisse pousser barbe et moustache dans les tranchées de la première guerre mondiale (1914-1918), le poilu désignait le militaire qui n'avait pas froid aux yeux. Poilu ou non, donc, tout soldat gagnait son titre de poilu dès qu'il était sur le front. Un front qu'une quarantaine d'écrivains et poètes de l'application Chemins d'écrivains ont décrit dans des œuvres inspirées de leur passage dans la Somme. L'approche géolocalisée de l'appli propose de découvrir ces témoignages, in situ ou non, à travers la lecture enregistrée d'extraits, accompagnés de ressources documentaires et iconographiques : « Quant au pays à l'entour, il ne ressemble plus à rien de terrestre : on croirait plutôt, c'est vrai, traverser une carte de la Lune, avec ces milliers de trous arrondis, imitant des boursouflures crevées », écrit ainsi Pierre Loti lors de son voyage sur le front, en 1916. Une balade historico-culturelle à parcourir sous le casque audio de l'infanterie française.

Chemins d'écrivains, appli gratuite en français et en anglais, sur iOS et Android. historial.fr/historial-de-la-grande-guerre/actualites/une-nouvelle-appli-consacree-aux-ecrivains-en-guerre

Le site : mémoire des hommes

Et toi, ton arrière-grand-père, il était au front ? Pour vérifier s'il est un poilu dans la famille, valeureux comme pas deux, rien de plus aisé qu'un détour par le site du ministère des armées Mémoire des hommes, consacré à la Grande Guerre. Il renferme pas moins de 1,4 million de fiches individuelles numérisées de militaires décédés et, pour la plupart, ayant reçu la mention « Mort pour la France ». Cette base de données, qui ne prétend pas à l'exhaustivité, permet aux familles de retracer le parcours militaire de leurs aïeux. Un seul patronyme renseigné, sinon une date ou un département de naissance, permet d'avoir accès aux faits d'armes de son ascendant : on apprend ainsi que grand-pépé, né à la fin du XIXe siècle, qu'il se prénomme Gustave, Désiré ou encore Jules, qu'il ait été soldat ou sergent du 21e régiment d'infanterie coloniale ou du 327e régiment d'infanterie, a été « tué à l'ennemi » à Verdun ou à la ferme de Beauséjour. La copie de son livret militaire numérisé en restera longtemps le témoin.

