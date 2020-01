Avant Harry et Meghan, la famille royale britannique a vécu d'autres drames sentimentaux

L'amour plutôt que la couronne. Le prince Harry et son épouse Meghan ont annoncé mercredi soir qu'ils renonçaient à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale, pour s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord et devenir « financièrement indépendants ». Un coup de tonnerre sur la cour britannique, déjà ébranlée cette année par les révélations autour du prince Andrew, empêtré dans le scandale Epstein. Mais qui n'est pas sans rappeler d'autres grands événements de la saga Windsor.L'abdication d'Edouard VIIIPour Jean des Cars, historien des grandes dynasties d'Europe, et auteur du « Dictionnaire amoureux des monarchies », l'annonce de Harry et de son épouse est un miroir direct de l'épisode de l'abdication d'Edouard VIII. « Un souvenir épouvantable pour les Britanniques », estime le spécialiste interrogé par le Parisien.Aujourd'hui, l'événement aurait été filmé par les caméras du monde entier. En 1936, c'est sur la BBC que le roi Edouard VIII, l'oncle de la reine Elizabeth, abdique en direct quelques mois après le début de son règne. L'éphémère souverain veut en fait convoler en justes noces avec Wallis Simpson, une Américaine deux fois divorcée. Un parfum de scandale s'empare alors du royaume : ses précédents mariages sont loin d'être au goût de l'époque. Surtout, Wallis traîne une réputation « épouvantable », assure Jean des Cars. Ce qui lui ferme toutes les portes au sein de Buckingham Palace et dans le cercle de la famille royale.Pour pouvoir s'unir à cette femme, Edouard VIII doit donc renoncer au trône. « La décision de Harry et Meghan renvoie directement à ce cauchemar, assure l'historien. Car, encore une fois, c'est une Américaine qui prend le dessus ». Les deux époux vivront ensuite un exil en France, et dévoileront des affinités avec l'Allemagne nazie. L'année suivant leur mariage, ceux qui sont entre-temps devenus le ...