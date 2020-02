Avant Dortmund, le PSG se fait secouer par la folie à Amiens

Mené 3-0 après 40 minutes, le PSG, largement remanié, a su retourner le scénario à Amiens, avant de se faire rattraper dans les arrêts de jeu par un but de Serhou Guirassy (4-4). Le leader de Ligue 1 repart de Picardie avec un bel avertissement à quelques jours d'un déplacement majeur à Dortmund.

Amiens 4-4 PSG

La folie picarde

Un dernier coup de vent, au milieu d'une rencontre imaginée par un producteur cinglé. Premier buteur du jour, pou constant pour les défenseurs parisiens, Serhou Guirassy s'époumone et peut souffler, comme toute la Licorne. Samedi après-midi, l'attaquant picard a plombé un Paris Saint-Germain qui croyait être vernis après avoir remonté trois buts de retard et pris l'avantage. Trop simple : à trois jours de se déplacer à Dortmund, les Parisiens ont encaissé quatre buts et glissé défensivement à plusieurs reprises, repartant ainsi d'Amiens avec un score fou (4-4) et un bel avertissement dans les chaussettes.Cinq minutes pour un grand écart. Quelques secondes avant le début de ce Amiens-PSG, Luka Elsner s'est avancé au micro de Canal + pour parler d'une rencontre "". Puis, quatre tours de cadran plus tard, on a vu son homologue du jour, un Thomas Tuchel avant tout venu en Picardie pour préparer son futur déplacement à Dortmund, faire les gros yeux à ses gars. La faute à qui, à quoi ? À une perte de balle plein axe d'Idrissa Gueye transformée en ouverture du score par la paire Kakuta-Guirassy, d'abord, mais aussi à un ensemble parisien fortement bousculé par le pressing amiénois. Elsner a demandé à ses joueurs d'asphyxier un leader privé de nombreux cadres (Neymar, Mbappé, Meunier, Marquinhos, Verratti, Bernat) et de