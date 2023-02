Avant de diriger le Philharmonique de New York, le maestro Dudamel se sent déjà chez lui

Le chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel s'adresse à des journalistes à New York le 20 février 2023, deux semaines après l'annonce de sa nomination à partir de 2026 comme chef d'orchestre du Philarmonique de New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Le maestro vénézuélien Gustavo Dudamel, qui dirigera à partir de 2026 le Philharmonique de New York, sera le premier hispanique à la tête du plus ancien orchestre d'Amérique et a assuré lundi qu'il se sentait déjà presque chez lui dans la mégapole culturelle et économique.

"New York deviendra aussi ma ville", a lancé le musicien star de 42 ans, lors d'une conférence de presse à Manhattan, deux semaines après l'annonce choc de sa nomination pour diriger le "Phil", officiellement dans trois ans.

Attendu à New York pour la saison 2026-2027, sur un premier contrat de cinq ans, au poste de directeur artistique et musical, il prendra dès 2025 des fonctions de directeur musical délégué au "Phil" new-yorkais, lors de sa dernière saison à Los Angeles.

L'un des chefs d'orchestre les mieux payés au monde et l'un des plus connus, Gustavo Dudamel cumule aujourd'hui les directions musicales de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles (depuis 2009) et de l'Opéra de Paris, où il est arrivé en 2021 sur un contrat de six ans. Il est aussi directeur de l'Orchestre symphonique Simon-Bolivar du Venezuela, où il est né le 26 janvier 1981 dans la ville de Barquisimeto.

- "Comme en famille" -

Reconnaissable à ses cheveux bruns bouclés, Dudamel avait fait son premier concert au "Phil" en 2007 et l'a dirigé depuis à 26 reprises, comme chef d'orchestre invité.

D'ici son arrivée définitive à New York, il le conduira encore comme invité pour trois concerts du 19 au 21 mai prochain pour la "Neuvième symphonie" de Gustav Mahler.

Le chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel salue les journalistes le 20 février 2023 à New York, au côté de Deborah Borda la présidente de l'Orchestre philarmonique de New York que le maestro va diriger à partir de 2026. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

"Je crois que quand je viendrai en mai, je me sentirai comme en famille" et "non plus comme un invité qui va et qui vient", a lancé Gustavo Dudamel aux journalistes en reconnaissant que "la vie avait été très généreuse avec" lui.

A New York, "l'ambiance particulière, culturelle et pleine d'énergie (...) pourra enrichir mon âme et mon esprit, en tant qu'artiste et citoyen du monde", a assuré la star, qui avait écrit le 7 février lors de sa nomination "marcher dans les pas de Gustav Mahler, Arturo Toscanini et Leonard Bernstein".

Avec cette recrue, le "Phil", plus vieille institution musicale américaine créé en 1842 a réalisé un gros coup sur le mercato de la musique.

Il réaffirme ses ambitions après la rénovation pharaonique à 550 millions de dollars de son écrin, le David Geffen Hall, au Lincoln Center, dans l'Upper West Side de Manhattan. La salle, qui a rouvert cette saison, est dotée d'un nouveau design et d'une acoustique beaucoup plus performante et immersive.

- Accès à la musique -

"Il faut se rappeler que la musique est liée à l'énergie et que le public fait toute la différence quand nous sommes sur scène en train de jouer", a expliqué le chef d'orchestre aux journalistes.

Le chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel, directeur musical de l'Opéra de Paris, le 1er septembre 2022 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Fervent défenseur d'un accès plus large à la musique, Dudamel, fils d'un tromboniste et d'une professeure de chant, est un pur produit et un des plus illustres représentants de "El Sistema", le système national d'orchestres pour la jeunesse du Venezuela, célèbre projet d'éducation populaire à la musique classique fondé en 1975.

Il a remonté à Los Angeles un orchestre de jeunes (Yola) mais n'a pas dit s'il le referait à New York.

Aussi à l'aise pour diriger une symphonie de Mahler que les musiques de Star Wars ou du dernier "West Side Story" de Steven Spielberg, il est considéré comme l'un des chefs d'orchestre les plus talentueux du monde.

"Nous devons éduquer les gens, mais de la meilleure manière, sans placer l'art sur un piédestal", a-t-il encore promis, sensible au fait qu'en "donnant un instrument à un enfant (...) on lui offre une chance de créer son propre monde".

Interrogé sur le fait qu'il serait le premier hispanique à diriger le "Phil", Dudamel a répondu en espagnol qu'il était "un enfant de Barquisimeto qui a eu l'occasion d'effectuer ce merveilleux voyage jusqu'à l'une des institutions les plus emblématiques du monde".

Mais au prix "d'un travail difficile, beaucoup de discipline et d'amour".