Avant de défier l'Australie, l'équipe de France ne veut parler que de foot

Alors qu'elle s'apprête à sauter du haut du plongeoir, ce mardi soir, face à une Australie qui l'avait poussée à se retaper en 2018 avant une aventure étoilée, l'équipe de France a passé, par la voix de ses différents acteurs, ses premiers jours dohanais à souffler sur les débats. La volonté est nette : laisser le terrain parler.

France Australie 22/11/2022 - 20:00 Coupe du monde Diffusion sur

Et tout d'un coup, Adrien Rabiot a sorti une aiguille de sa poche afin d'habilement éclater le ballon de baudruche imaginaire qui lui était tendu. La scène s'est jouée vendredi, dans une salle multisports de Doha transformée pendant quelques semaines en salle de presse, où le milieu de la Juventus était questionné sur l'évolution de son image publique au fil des secousses et des retours, quatre ans après avoir refusé d'intégrer une liste de suppléants avant le Mondial 2018 et avoir exprimé dans une lettre ouverte publiée à l'époque son dégoût d'être. Celui qui a depuis retrouvé l'équipe de France et même disputé un Euro avec elle s'est alors lancé et a dit :Sur le moment, Rabiot, qui est au Qatar le milieu au CV le plus solide de toute la bande de milieux appelés par Didier Deschamps, a rappelé qu'il est possible de tout faire dire au football. Une victoire et les héros sont des rois, une défaite et tous… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com