Avalanche dans le nord de l'Inde: une 8e victime retrouvée, fin des opérations de secours

Photo prise le 1er mars 2025 par le Département de l'information et des relations publiques (DIPR) de l'Uttarakhand, montrant une opération de sauvetage d'ouvriers coincés sous la neige, au lendemain d'une avalanche près du village de Mana, dans le district de Chamoli, dans l'État indien de l'Uttarakhand ( Département de l'information et des relations publiques (DIPR) de l'Uttarakhand / - )

L'armée indienne a mis fin dimanche à ses opérations de recherche après avoir retiré de la neige le corps du dernier ouvrier encore porté disparu dans une avalanche survenue dans l'Etat himalayen de l'Uttarakhand (nord), qui porte le bilan définitif de l'accident à 8 morts.

"Les 54 personnes (recherchées) ont été sauvées ou retrouvées. C'est l'aboutissement de l'opération de sauvetage", a déclaré un responsable militaire local, le lieutenant-colonel Manish Shrivastava.

L'avalanche a surpris vendredi à l'aube les ouvriers d'un campement situé près du village de Mana, à la frontière avec la province chinoise du Tibet, alors que la plupart dormaient encore dans des conteneurs métalliques, à plus de 3.200 m d'altitude.

L'armée avait aussitôt engagé une importante opération de secours, avec des chiens d'avalanche, six hélicoptères et un dispositif de détection d'objets enfouis à base de drones, dans des conditions rendues difficiles par la neige et le froid - jusqu'à -12 degrés Celsius.

La plupart des personnes disparues ont pu être retrouvées vivantes, mais quatre sont décédées de leurs blessures et quatre autres ont été retrouvées mortes dimanche. Certains des blessés ont été grièvement atteints.

"C'est comme si les anges de Dieu étaient venus à notre aide", a déclaré à l'AFP un des rescapés, Anil. "Nous étions tellement enfouis sous la neige que nous n'avions plus beaucoup d'espoir d'en sortir", a-t-il confié au téléphone depuis son lit d'hôpital.

Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, qui a préféré taire son patronyme par discrétion, a raconté avoir été surpris par l'avalanche alors que la plupart de ses camarades étaient encore endormis.

- "Grondement de tonnerre" -

"Au début nous n'avons pas compris ce qu'il se passait mais, en regardant par la fenêtre des conteneurs, nous avons vu partout des tonnes de neige", a-t-il détaillé. "Le toit des conteneurs s'est enfoncé (...) tout le monde n'a pas réussi à sortir, certains sont restés coincés".

Photo diffusée par le Département de l'information et des relations publiques (DIPR) de l'Uttarakhand, le 2 mars 2025, de membres de l'armée transportant un ouvrier, piégé par une avalanche, après avoir été héliporté du village de Mana, dans le district de Chamoli, dans l'État indien de l'Uttarakhand ( Département de l'information et des relations publiques (DIPR) de l'Uttarakhand / - )

"J'ai entendu un grondement, comme du tonnerre et avant que je puisse réagir, tout est devenu noir", a raconté au quotidien Times of India un autre ouvrier, Vipan Kumar. "J'ai bien cru que c'était la fin".

"Mon fils et mon neveu sont sains et saufs", s'est réjoui auprès de l'AFP le père d'un ouvrier, Dhan Singh Bisht. "Grâce à la rapidité d'intervention de l'armée (...) les vies de nos enfants ont pu être sauvées", a-t-il ajouté.

Les avalanches et glissements de terrain sont courants dans les hautes régions de l'Himalaya, surtout l'hiver.

Les scientifiques ont démontré que le changement climatique causé par l'utilisation de combustibles fossiles dans les activités humaines amplifiait l'intensité des événements météorologiques.

La déforestation causée par la multiplication des projets de développement dans les régions fragiles de la plus haute chaîne de montagnes de la planète y a également aggravé les conséquences des événements climatiques.

En 2021, près de 100 personnes étaient mortes dans le même Etat de l'Uttarakhand après la chute d'un énorme morceau de glacier dans une rivière, qui avait déclenché des inondations.

En 2013, des inondations dévastatrices dues à la mousson et à des glissements de terrain y avaient tué 6.000 personnes.