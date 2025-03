Avalanche dans le nord de l'Inde: 4 ouvriers morts, encore 5 portés disparus

Les secouristes tentent d'évacuer une victime de l'avalanche, à Mana dans l'Himalaya indien, le 28 février 2025. Photo fournie par les autorités locales. ( Department of Information and Public Relation (DIPR) Uttarakhand / - )

Quatre ouvriers ont été tués et cinq autres étaient toujours portés disparus samedi au lendemain de l'avalanche qui a enseveli le campement d'un chantier dans l'extrême nord de l'Inde, dans l'Etat himalayen de l'Uttarakhand, selon un nouveau bilan.

"A cet instant, 50 personnes ont pu être secourues. Malheureusement, quatre d'entre elles sont décédées de leurs blessures", a annoncé l'armée indienne dans un communiqué.

"Les opérations de recherches sont toujours en cours pur tenter de retrouver les cinq dernières personnes portées manquantes", a-t-elle ajouté.

L'avalanche a enseveli vendredi le campement d'un chantier proche du village de Mana, dans le district de Chamoli, après de fortes chutes de neige.

Les secours, coordonnés par l'armée, ont aussitôt engagé une course contre la montre pour tenter de sauver les ouvriers prisonniers de la coulée.

Sur les 55 travailleurs initialement pris au piège, 50 ont réussi à s'extirper de la neige et des débris du camp ou en ont été arrachés par les secours, selon le dernier bilan, encore provisoire, publié samedi en début d'après-midi par l'armée.

Certains des rescapés, grièvement blessés, ont dû être opérés sur place par des chirurgiens militaires, selon la même source.

Longtemps compliquées par le mauvais temps, les opérations ont pu être accélérées samedi à la faveur d'une éclaircie de la météo.

- Réchauffement climatique -

Selon l'armée, six hélicoptères étaient mobilisés samedi pour assurer l'évacuation des blessés et le déploiement des sauveteurs.

"Tous les efforts sont accomplis pour tenter d'évacuer au plus vite et sains et saufs les ouvriers encore prisonniers", a assuré samedi matin sur son compte X le chef de l'exécutif de l'Etat, Pushkar Singh Dhami.

Le village de Mana, frontalier du Tibet, était largement déserté au moment de l'avalanche par ses habitants, descendus dans la vallée pour échapper à l'extrême rigueur de l'hiver, a rapporté samedi le quotidien The Indian Express.

Les avalanches et glissements de terrain sont courants dans les hautes régions de l'Himalaya, surtout l'hiver.

Les scientifiques ont démontré que le changement climatique causé par l'utilisation de combustibles fossiles dans les activités humaines amplifiait l'intensité des événements météorologiques.

La déforestation causée par la multiplication des projets de développement dans les régions fragiles de la plus haute chaîne de montagnes de la planète y a également aggravé les conséquences des événements climatiques.

En 2021, près de 100 personnes étaient mortes dans le même Etat de l'Uttarakhand après la chute d'un énorme morceau de glacier dans une rivière, qui avait déclenché des inondations.

En 2013, des inondations dévastatrices dues à la mousson et à des glissements de terrain y avaient tué 6.000 personnes.