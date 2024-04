Auxerre surpris, Bordeaux encore battu, Valenciennes officiellement relégué

C’est terminé pour Valenciennes.

Avec la défaite de Saint-Étienne à Ajaccio (2-0) plus tôt ce samedi après-midi, l’AJ Auxerre avait l’occasion de creuser encore plus l’écart et se rapprocher de la Ligue 1. Mais les Icaunais ont été battus sur la pelouse de Quevilly-Rouen au terme d’une fin de match incroyable (4-3) . Les leaders ont été menés par l’avant-dernier de Ligue 2 dans le temps additionnel mais ils ont su égaliser dans la foulée. Sauf que Papa Yade a eu un dernier coup franc, qu’il a envoyé dans le but auxerrois à la 90 e +10 minute. Un peu plus bas, c’est le Paris FC qui fait la bonne opération de la journée, en enfonçant Troyes (1-2) , qui reste relégable avec ce troisième revers consécutif. Avec ce succès, les Parisiens se hissent à la quatrième place et passent devant Laval, qui a explosé sur son terrain. Les Tango ont été mangés tout cru par Annecy, auteur d’une première période presque parfaite (0-3) , qui se donne de l’air par rapport à la zone rouge.…

LT pour SOFOOT.com