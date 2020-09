Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Auxerre piège l'ESTAC Reuters • 21/09/2020 à 23:18









Auxerre piège l'ESTAC par Matthieu Cointe (iDalgo) L'AJ Auxerre remporte le derby ! À l'Abbé-Deschamps, les hommes de Jean-Marc Furlan sont venus à bout de l'ESTAC lors de la 4ème journée de Ligue 2 (2-1). Dominés, les Auxerrois ont ouvert le score contre le cours du jeu, en fin de première période grâce à une réalisation d'Axel Ngando. À l'heure de jeu, Mickaël Le Bihan a doublé la mise d'une superbe reprise de volée pour débloquer son compteur cette saison. Les Troyens ont réagi trop tard, avec un but signé Yoann Touzghar en toute fin de match. L'équipe de Laurent Battles pourra s'en vouloir après avoir frappé 19 fois dans cette rencontre. Au classement, l'AJA grimpe à la 11ème place et compte désormais autant de points que son adversaire du soir, 7ème.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.