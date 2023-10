Auxerre nouveau dauphin, Saint-Étienne cale, Rodez régale

10 Yacine BAMMOU (aca) - 19 Leo PETROT (asse) during the Ligue 2 BKT match between Association Sportive de Saint-Etienne and Athletic Club Ajaccien at Stade Geoffroy-Guichard on October 7, 2023 in Saint-Etienne, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

Victorieuse sur la pelouse du Paris FC (0-2), l'AJ Auxerre est désormais deuxième du classement de Ligue 2. Saint-Étienne est pour sa part resté muet contre l'AC Ajaccio (0-0), tandis que Rodez a dompté Caen à l'issue d'un match totalement fou (5-3).

La locomotive lavalloise trace sa route et, derrière, c’est la foire d’empoigne. Vainqueurs à Bordeaux ce samedi après-midi (0-1), les Tango comptent quatre points d’avance sur leur nouveau dauphin : l’AJ Auxerre. Les Bourguignons ont en effet réalisé la belle opération dans le haut de tableau en s’imposant sur le terrain du Paris FC, samedi soir (0-2) . Lassine Sinayoko et Ado Onaiwu, à l’affût après une panenka ratée par Rayan Raveloson, ont guidé l’AJA vers un quatrième succès de rang. Les partenaires de Gauthier Hein passent devant Grenoble, qui a encaissé à Guingamp autant de buts que depuis le début de la saison, mais a malgré tout réussi à arracher un point tout sauf vilain (2-2) . Le score de parité avait un goût plus amer à Geoffroy-Guichard, où les Verts, peu inspirés, ont buté sur une solide équipe d’Ajaccio (0-0) .

L’Arconte est bon

Cinquième, l’ASSE est devancée par Angers, qui a confirmé ses bonnes dispositions du moment en empochant les trois points à Amiens (1-4) . Andy Carroll avait pourtant débloqué son compteur buts pour le club picard, mais la triplette algérienne Farid El Melali-Himad Abdelli-Zinedine Ferhat a ensuite fait basculer la rencontre en faveur des visiteurs. Pour assister au match le plus ébouriffant du soir, il fallait être à Rodez, où le RAF s’est offert la peau de Caen au bout de la folie (5-3) . Les Aveyronnais menaient 2-0 après 13 minutes, les Normands étaient parvenus à prendre l’avantage avant la pause (2-3) et ce sont finalement les locaux, portés par un triplé de l’épatant Taïryk Arconte, qui ont eu le dernier mot. Rien ne va plus à Malherbe, qui n’a pris qu’un point sur les six derniers matchs.…

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com