Auxerre : Jean-Claude Hamel, président d'une époque révolue

Jean-Claude Hamel est mort à l'âge de 90 ans. Une longue vie dont plus de la moitié a été passée au service d'un projet unique en son genre : l'AJ Auxerre. C'est en qualité de président que ce fils de garagiste a fait passer un club de patro de la PH à la Coupe d'Europe. De l'histoire ancienne pour un patron à l'ancienne.

Le bouillant du cru

Il aurait fêté ses 91 ans le 9 juillet prochain, mais c'est finalement au printemps 2020 que Jean-Claude Hamel a rendu son dernier souffle. Dans une clinique de l'Auxerrois, où il résidait depuis déjà plusieurs mois. Sur les coups de 20h30, au moment de repousser l'époisses pour attaquer la flamusse, la nouvelle tombe comme un coup de poing dans la gueule via les canaux de communication de son club de toujours, déjà endeuillé il y a moins d'une semaine par le décès tragique de Fabrice Lepaul.Historique, parmi les plus grands... les qualificatifs flatteurs ne manquent pas. À raison.Président de l'AJA de 1963 à 2009, Jean-Claude Hamel est de ceux qui n'ont pas eu besoin d'aller loin pour accomplir de grandes choses. Hormi pour ses études et son service militaire, il n'aura jamais bougé d'Auxerre, où il voit le jour en 1929, entouré de six frères et sœurs bercés par l'amour d'un couple de notables icaunais, dont le père, concessionnaire automobile, lui lègue la branche poids-lourds en 1952. Une passion bien plus qu'un métier, puisqu'il pouvait passer une nuit entière à négocier une vente et pouvait en parler autant à Carlo Molinari, fan de bécanes, qu'à Fidel Castro, en visite dans l'Yonne sur invitation du roi du poulet bourguignon, Gérard Bourgoin. Comme un certain Guy Roux, qu'il contribue à nommer entraîneur-joueur de l'AJ Auxerre en qualité