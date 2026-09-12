Auxerre gagne enfin, Toulouse et Lorient font le spectacle

Il faisait bon être à Lorient ce samedi. Au cœur d’un mutliplex pauvre en réalisations, Lorientais et Toulousains ont offert le meilleur des spectacles, au terme duquel les deux formations ont fini dos à dos (2-2) . Des buts, des arrêts, des beaux gestes, des grosses situations, des rebondissements, on aura tout vu au Moustoir ce samedi.

Toulouse frustré, Auxerre libéré

Des Bretons en feu avant la pause d’abord, portés par un Panos Katseris double passeur, un Ibrahim Baldé (1-0) , qui n’aura pas tardé à faire trembler les filets de Ligue 1 et par un Noah Mbamba, lui aussi buteur pour la première fois dans l’élite (2-0) . Longtemps frustrés par leur maladresse devant le but adverse, puis par leur apathie défensive, les Toulousains sont finalement revenus au score, bien aidés par l’excellent capitaine Cristian Casseres et par les recrues Casper Tengstedt (2-1) et Thomas Jorgensen (2-2) , buteurs.…

JF pour SOFOOT.com